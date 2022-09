'Veel artsen melden falen van collega niet' 15-02-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Artsen die collega's niet goed zien functioneren, zeggen daar in veel gevallen niets over. Dat melden onderzoekers van het Radboudumc maandag in Trouw na onderzoek onder 4000 werknemers in de zorg.



Meer dan een kwart van de bevraagde zorgverleners gaf aan het afgelopen jaar geconfronteerd te zijn met een disfunctionerende collega. Een groot deel daarvan zegt daarop actie te hebben ondernomen door de betreffende collega of een leidinggevende aan te spreken. Maar een op drie trekt juist niet aan de bel. Artsen geven aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning bij het omgaan met die situaties. Ze weten vooral niet goed hoe om te gaan met situaties buiten de eigen organisatie.