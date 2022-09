Twee Zembla-uitzendingen genomineerd voor Prix Europa

Zembla is met twee uitzendingen genomineerd voor de Prix Europa, het grootste prijzenfestival voor de beste televisie-, radio- en online producties van Europa. De uitzending ‘Ziek van Schiphol’ en ‘Dictatuur geen bezwaar’ zijn genomineerd in de categorie ‘TV Current Affairs’.

In de uitzending ‘Ziek van Schiphol’ (2021) spreken platformmedewerkers voor het eerst openlijk over de risico’s van hun werk. De medewerkers vertellen over hun eigen gezondheidsklachten en ze maken zich zorgen over de ziektes die ze bij collega’s zien. Eén van hen spreekt van collega’s die “longkanker, maagkanker en stembandkanker” kregen. “Allemaal voordat ze de pensioenleeftijd bereikten.”