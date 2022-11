Start burgerinitiatief voor een rookvrije generatie

Tegelijkertijd verschuift met deze maatregel de leeftijdsgrens waarop je (e-)sigaretten mag kopen ieder jaar met een jaar. In 2031 betekent het dat je alleen tabak mag kopen als je 19 jaar of ouder bent en in 2032 moet je minimaal 20 jaar zijn. Wanda de Kanter, longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd: “Iedereen weet dat roken slecht voor je is. Door de nicotine raken jongeren onbewust verslaafd en komen ze er vervolgens nooit meer vanaf. Dat moet stoppen en daarvoor moet de wet gewijzigd worden.”

De organisaties willen daarnaast dus ook dat er een speciale toezichthouder komt die het verkoopverbod aan minderjarigen gaat controleren. In de Zembla-uitzending ‘de nieuwe nicotineverslaafden’ bleek al dat het huidige toezicht faalt. Twaalfjarigen vertellen in de uitzending dat ze allemaal kinderen kennen die vapen. Kinderen komen ermee in aanraking door leeftijdsgenootjes en ook via sociale media. Ook laten kinderen in de uitzending zien dat het doodeenvoudig voor ze is om aan elektrische sigaretten komen. Bijvoorbeeld via webshops: