Roep om leeftijdsgrens van 18 jaar bij jeugdzorg los te laten

Het gebeurt nu jaarlijks bij gemiddeld 3300 kinderen dat die zorg wegvalt als ze 18 jaar worden en dat levert veel stress en onzekerheid op voor deze groep. Het is voor veel jongeren onduidelijk of zij op dezelfde plek kunnen blijven wonen.

Een erg kwetsbare groep zijn de 18-jarige die naast gedragsproblemen een verstandelijke beperking hebben en al jaren onder toezicht staan van jeugdzorg. Zij moeten plotseling op eigen benen staan, terwijl ze dat vaak niet kunnen. In sommige gevallen belanden ze in de criminaliteit, drugs of op straat. Hulpverleners weten dat het misgaat, maar kunnen niets doen. Zembla maakte daar in 2016 de uitzending ‘Losgelaten, Losgeslagen’ over: