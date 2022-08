Remkes: 'Supermarkten nemen geen verantwoordelijkheid'

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes vindt dat de levensmiddelensector geen verantwoordelijkheid neemt door niet in te gaan op zijn uitnodiging om te praten over het stikstofbeleid. "Ik hoor heel vaak heel mooie woorden over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar deze houding getuigt daar niet van."

CBL gaf eerder al aan in een later stadium wel met Remkes en het kabinet te willen praten. "We hebben niet gezegd dat we nooit willen praten", reageert een woordvoerster. "Het is van belang dat de juiste partijen op zo'n moment van een gesprek aan tafel zitten. Maar bijvoorbeeld de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is daarbij niet aanwezig, dat is dan lastig. Dat is wel een belangrijke partij in de voedselketen", vervolgt ze.