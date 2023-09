OM onderzoekt aangifte van lekken geheime Chemours-schikking

15 sep. 2023 - 11:55

Dat we door de overheid bedonderd worden is reeds al lang bekend. Dat de overheid het al decennia toelaat dat de eigen bevolking door verschillende bedrijven eenvoudigweg worden vergiftigd met medeweten van diezelfde oveheid is toch wel een grof schandaal. En dan zeggen ze we kunnen hier niets aan doen. Dezelfde overheid heeft wetten gemaakt om deze vergiftigers, noem het maar gewoon criminelen hun gang te laten gaan. Drugscriminelen zijn hier maar kleine jongens bij. Die doen het in het openbaar en de vergiftigers doen het stiekum al decennia lang. en diezelfde crimunelen in de overheid doen nog steeds niets. Moeten we weer naar de rechter om de overheidscriminelen terrecht te wijzen. Zelfs Gommers dacht dat hij een goede stek had gevonden. Nu blijkt hij met zijn gezin op een gefbelt te wonen.