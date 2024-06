NVvA: ‘Blootstelling gevaarlijke stoffen niet alleen probleem bij spoorwegen’ 12-04-2021 • leestijd 2 minuten • 1153 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) roept bedrijven in Nederland op om hun kop niet in het zand te steken als het gaat om blootsteling aan gevaarlijke (kankerverwekkende) stoffen. “Dit is niet alleen een probleem bij de spoorwegen. In een welvarend land als Nederland is dit echt niet nodig. Zorg voor je medewerkers: inventariseer de risico’s en neem maatregelen”, aldus de NVvA.



De beroepsvereniging voor Arbeidshygiënisten reageert daarmee op De beroepsvereniging voor Arbeidshygiënisten reageert daarmee op de onthullingen in de Zembla-uitzending ‘Het stofspoor’. Daarin is te zien hoe spoormedewerkers jarenlang worden blootgesteld aan het kankerverwekkende kwartsstof. De NVvA noemt het een ‘onrustbarende overtreding van de Arbowet’.

3000 doden per jaar door longziekte

Volgens de NVvA overlijden jaarlijks ruim 3000 mensen aan de gevolgen van een longziekte die veroorzaakt is door blootstelling aan stoffen op het werk. “En dan hebben we het alleen nog over die gevallen waarvan de relatie onomstotelijk is vastgesteld”, stelt de vereniging.



In veel gevallen ontstaan de klachten, variërend van astma en COPD tot silicose en longkanker, pas na jarenlange blootstelling en in veel gevallen volgens de NVvA pas rond de pensioenleeftijd: “Daarmee verdwijnen deze mensen uit het zicht, maar de consequenties voor de gezondheid zijn enorm.”

ProRail

ProRail is als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werkers op het spoor. Zembla onthulde vorige week dat ProRail in 2010, 2017 en 2020 onderzoek heeft laten doen naar de mate waarin spoorwerkers aan de gevaarlijke stof worden blootgesteld en of de stenen vervangen moeten worden.



Deze onderzoeken kwamen nooit naar buiten en zijn ook niet met de Inspectie SZW gedeeld. Zembla heeft alle vertrouwelijke onderzoeken wel in handen. Daaruit blijkt dat tijdens de werkzaamheden met de stenen de wettelijke grenswaarden voor blootstelling aan het kankerverwekkende kwartsstof worden overschreden.



Arbo-expert Tamara Onos in Zembla: “Dat het al die jaren heeft plaatsgevonden wil zeggen dat al die jaren schade heeft kunnen optreden en dus dat je veel eerder had kunnen voorkomen dat mensen ziek worden.”



Bekijk hier de uitzending ‘Het stofspoor’: