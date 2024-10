Nederlandse hoofdrolspeler in cannabisfraude mag worden uitgeleverd aan Spanje

In de maanden voorafgaande aan zijn arrestatie had Zembla frequent contact met Hans van de V., die zei in Colombia te wonen. Hij is de oprichter van het bedrijf in Amsterdam, had een kantoor in het centrum van de stad gehuurd en was een tijd lang CEO voor JuicyFields in de regio Latijns-Amerika. In die rol moest hij in onder meer Colombia cannabisplantages zoeken voor JuicyFields. Zembla wist Van de V. kort voor zijn aanhouding te traceren, niet in Colombia maar in Terneuzen. In een interview met Zembla ontkende Van de V. iets van de fraude te weten en werpt hij zich op als een klokkenluider. “Ik wist ook niet dat ze mensen gingen belazeren.”