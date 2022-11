Bondgenoot in oorlogstijd

De Russische inval in Oekraïne maakt begin dit jaar in één klap een eind aan een lange periode van vanzelfsprekende vrede in Europa. Door de hernieuwde dreiging uit het Oosten geven de lidstaten van de NAVO zonder morren ineens gehoor aan het aloude verzoek om meer geld te investeren in de militaire capaciteit van het bondgenootschap.