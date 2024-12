Mijn kind is geen pakketje

Het vervoer van kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, verloopt al jaren problematisch. Leerlingen worden te laat of helemaal niet opgehaald, er zijn continu wisselingen bij de chauffeurs of de reistijd is veel te lang. Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat 18% van de kinderen te laat op school komt door dit vervoer.

Dit jaar liep het in regio Utrecht helemaal uit de hand: door juridische procedures dreigde er voor een aantal maanden helemaal geen leerlingenvervoer te zijn. Een van de noodoplossingen, een grote touringcar waar meer dan twintig kinderen in moeten, zorgt voor extra stress bij de kinderen en hun ouders.

De problemen in het leerlingenvervoer worden vaak toegeschreven aan chauffeurstekorten en veeleisende ouders. De situatie in Utrecht legt echter een heel andere mogelijke oorzaak bloot: de aanbesteding, die om de zo veel jaar in gemeenten door het hele land alles weer op zijn kop zet. Het lijkt wel of iedereen verliest en niemand dit inkoopsysteem wil behouden. Zembla onderzoekt het complexe leerlingenvervoer in Nederland.