Kamervragen CDA en D66 na onderzoek Zembla naar Russische schaduwvloot 11-10-2024 • leestijd 1 minuten • 997 keer bekeken • bewaren

© ANP

Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Derk Boswijk (CDA) hebben Kamervragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp en Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van het onderzoek van Zembla naar de Russische schaduwvloot. Uit dit maandenlange dataonderzoek blijkt dat in de eerste helft van dit jaar ruim 400 tankers met Russische olie de Nederlandse kust passeerden. Dat zijn twee tot drie schepen per dag, waarmee Vladimir Poetin de door het Westen opgelegde oorlogssancties omzeilt. Deskundigen maken zich vanwege de oude staat en onduidelijke verzekering zorgen over een potentiële olieramp in de Noordzee.

De Kamerleden willen weten of het mogelijk is de olietankers te weren uit de internationale wateren. Ook willen ze antwoord op de vraag wie opdraait voor de kosten als een van deze tankers betrokken raakt bij een ongeluk en een milieuramp, veroorzaakt voor de Nederlandse kust. Paternotte en Boswijk willen dat minister Reinette Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp dinsdag 15 oktober voor dit onderwerp naar het vragenuur in de Tweede Kamer komt.

Daarnaast vragen ze of de sancties aangescherpt kunnen worden zodat de import van olieproducten, deels gemaakt van Russische ruwe olie, verboden wordt. Uit het dataonderzoek van Zembla blijkt namelijk ook dat de tankers van de schaduwvloot vaak doorvaren naar raffinaderijen in Turkije, India en China. In deze landen wordt de Russische ruwe olie verwerkt tot producten als diesel, benzine en vliegtuigbrandstof. Die producten worden daarna legaal in Nederland geïmporteerd.