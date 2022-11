Kamerleden willen dat overheid stopt met juridische strijd tegen burgers over stank Vandaag • leestijd 2 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 willen via een motie staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat oproepen om niet in hoger beroep te gaan tegen een recente rechterlijke uitspraak over stankoverlast van intensieve veehouderijen. De rechter gaf de omwonenden van veehouderijen gelijk en oordeelde dat de staat tekortschiet in het beschermen van burgers tegen stankoverlast. Het ministerie wil die uitspraak aanvechten. “Een overheid die procedeert tegen deze bewoners vind ik ongekend”, zei GroenLinks Kamerlid Bromet tijdens het commissiedebat over de problemen.

Staatssecretaris Heijnen wil het hoger beroep gebruiken om meer uitleg van de rechter te krijgen over de eerdere uitspraak en advies over hoe de overheid daarop actie moet ondernemen.

Bizar

“We gaan aan de rechter vragen wat het beste is om te gaan doen. Dit is toch bizar. Wij zijn hier de wetgevende organisatie. Hoezo hebben wij de rechter nodig?”, sprak Van Esch van de Partij voor de Dieren. De staatssecretaris benadrukte daarop dat het niet zo is dat het ministerie niks doet. “We willen duiding van de rechter, maar dat betekent niet dat we ondertussen stilzitten. In voorjaar 2023 ontvangt de Kamer concrete plannen voor aanpassing van de geurregelgeving”, belooft de staatssecretaris.

Bromet zei daarop: “Mijn punt is dat ik bezwaar heb dat het kabinet het hoger beroep gebruikt als een adviesbureau. Daar is het niet voor bedoeld. Er zijn genoeg juristen die kunnen adviseren. Ik dien een motie in om deze rechtsgang te staken”, aldus het GroenLinks Kamerlid.

Stank en strijd

Zembla maakte eerder dit jaar een uitzending (Stank en Strijd - deel 1) over de wet die onvoldoende bescherming biedt tegen geuroverlast: de Wet geurhinder en veehouderij. Doel van die wet, die in 2007 van kracht werd, was om veehouders de ruimte te bieden om te kunnen groeien en tegelijkertijd stankoverlast aan banden te leggen. Maar uit ons onderzoek bleek de wet in de praktijk omwonenden nauwelijks te beschermen. “Deze wet is bedoeld om de belangen van veehouders te beschermen”, aldus milieujurist Valentijn Wösten.

Volgens geurexpert Hugo van Belois leidt de wet juist tot méér stankoverlast.

Zo maakt de wet het veehouders mogelijk om in overbelaste situaties toch uit te breiden en legaal meer stank te verspreiden dan de vastgestelde geurnormen. Wösten: “Heel simpel komt het erop neer dat als je al veel stank veroorzaakt, je mag blijven doorgaan met het veroorzaken van die stankoverlast.”