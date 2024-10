Interview: Vladimir Milov, dissident en bondgenoot van Navalny

Vladimir Millov was in 2002 een half jaar lang viceminister van Energie in Rusland onder Poetin. Daar is hij twintig jaar geleden mee gestopt en sindsdien voert hij oppositie. Hij werkte nauw samen met de eerder dit jaar overleden oppositieleider Aleksej Navalny, die volgens velen is vermoord. “Samen met mijn generatiegenoten noemen we onszelf ‘de kinderen van 1989.’ Ons ultieme doel was om een normaal, vredig, democratisch en welvarend Rusland op te bouwen.”