Het lichaam in het bos

Als de Russische troepen zich een maand na de invasie in Oekraïne terugtrekken uit de buurt van Kiev, stuit de Britse journalist Bel Trew op een lichaam van een tienerjongen bij een verlaten Russisch kamp. Zijn handen zijn vastgebonden, hij is half verbrand en in z’n rug geschoten. Wie is deze jongen? Door wie wordt hij gemist?