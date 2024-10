Glyfosaat, de PR-machine 26-09-2024 • leestijd 1 minuten • 24746 keer bekeken • bewaren

Zembla onderzoekt de invloed van de pesticide-industrie op de toelating van glyfosaat en duikt daarvoor in de wondere wereld van de ‘twijfelbrigade’. Het gebruik van de controversiële onkruidverdelger werd in Europa onlangs weer voor 10 jaar toegestaan, ondanks zorgen van wetenschappers over een verband met kanker en een mogelijk verhoogd risico op de ziekte van Parkinson.

Zembla reist af naar de Verenigde Staten, waar chemiereus Bayer wordt aangeklaagd door kankerpatiënten die zeggen ziek te zijn geworden door glyfosaat. Het bedrijf heeft inmiddels al voor miljarden dollars schikkingen getroffen en is door jury’s veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen. Zembla spreekt met een van de belangrijkste advocaten die tegen de multinational heeft geprocedeerd. Uit rechtbankstukken blijkt hoe het bedrijf actief de beeldvorming probeert te beïnvloeden om zo het zeer winstgevende product op de markt te houden. Deze tactieken zijn zeer succesvol. Het effect ervan is zelfs terug te zien bij gerenommeerde media. Ook in Nederland.

Zembla komt één van de ‘merchants of doubt’ van de industrie op het spoor; een Amerikaanse wetenschapper wiens naam opduikt in het Europese glyfosaatdossier. Eerder trok deze consultant in opdracht van de industrie de gevaren van dieselrook en asbest in twijfel. Zembla ontdekt dat zijn banden met de glyfosaatfabrikant hechter zijn dan dat hij doet voorkomen.

Glyfosaat, de PR-machine

zondag 29 september 22:05 bij BNNVARA op NPO 2

Regie & samenstelling: Ton van der Ham

Research: Vincent Harmsen

Eindredactie: Roelof Bosma

