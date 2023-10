Effect emissiearme stal nu ook verworpen voor pluimvee en varkens

Vorig jaar haalde de hoogste bestuursrechter al een streep door het effect van dezelfde emissiearme stallen voor melkvee. Volgens de Raad van State wordt de werkelijke stikstofuitstoot in een emissiearme stal waarschijnlijk onderschat, aangezien het onzeker is of deze stallen in de praktijk doen wat ze beloven.

De Raad van State boog zich over negen zaken in de provincie Overijssel. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu kwamen in beroep tegen vergunningen die de provincie Overijssel afgaf. In drie zaken ging het ook om natuurvergunningen voor melkveehouders die hun koeien in de wei laten lopen. Ook hier grijpt de hoogste bestuursrechter terug op een uitspraak die al eerder is gedaan in een zaak elders in het land: het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur als de uitstoot in de wei weggestreept kan worden tegen de uitstoot uit de stal. Als dat niet vastgesteld kan worden, is een passende beoordeling nodig voordat de provincie een natuurvergunning mag afgeven.