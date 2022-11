Dreigende drones

Lang leek het alleen te bestaan in science fiction films: onstuitbare drones die de samenlevingen ontwrichten. Maar in de oorlog in Oekraïne tonen drones nu al hun verwoestende slagkracht. Moeiteloos omzeilen ze de meest geavanceerde verdedigingssystemen. Goedkope consumentendrones vormen een nieuw gevaar op het slagveld en ver daarbuiten.

Zembla duikt in de wereld van drones en ontdekt hoe experts al jaren waarschuwen voor dit ultieme wapen, ook hier in Nederland. Hoe kon dit onschuldige onbemande vliegtuigje uitgroeien tot een van de grootste nachtmerries van veiligheidsdiensten? Hoe reëel is de dronedreiging? En wat kunnen we wél doen tegen zo’n aanval uit de lucht?