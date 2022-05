Dictatuur geen bezwaar

Onder aanvoering van president Paul Kagame, die in 2000 aan de macht komt, krijgt Rwanda steeds meer een westers gezicht. Om toeristen te trekken wordt Rwanda shirtsponsor van de voetbalclubs Arsenal en Paris Saint-Germain met de tekst: ‘Visit Rwanda’. Het land blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op celebrities. Louis van Gaal krijgt er in 2019 een warm welkom van Kagame. Van Gaal is enthousiast en noemt de president een ‘sterke leider’. Tot grote afschuw van politieke tegenstanders van het regime van Kagame. Zij noemen Kagame een dictator die geen enkele tegenspraak accepteert. Van eerlijke rechtsgang is volgens hen absoluut geen sprake. Mensenrechtenorganisaties houden het Rwandese regime verantwoordelijk voor de moord op dissidenten. Persvrijheid is er niet. Een land met twee totaal verschillende gezichten.