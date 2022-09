“Iedereen die nog leeft en tegen Rwanda aan het samenzweren is, zal de prijs betalen. Wie het ook is, het is een kwestie van tijd.” Aldus Paul Kagame, de president van Rwanda. Hij windt er geen doekjes om. Zijn tegenstanders moeten op hun hoede zijn. Waar ze zich ook in de wereld bevinden. De lange arm van dictator Kagame zal ze opsporen, in de gaten houden en bedreigen.

Bekend is dat geheim agenten van het regime in Rwanda onder meer in Zweden, België en Engeland opereren. Mensenrechtenactivisten vermoeden dat ze ook in Nederland actief zijn. De inlichtingendienst van Kagame zou hier clandestiene operaties uitvoeren, de Rwandese gemeenschap bespioneren en intimideren. In Europa zou zelfs sprake zijn van doodseskaders. Is het paranoia, of reikt de lange arm van Rwanda echt tot in Nederland? En wat weet de Nederlandse overheid hiervan? En beschermt de Nederlandse overheid de Rwandese vluchtelingen of werkt Den Haag juist samen met het Rwandese regime?