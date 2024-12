Beroepsziekte niet erkend

Jaarlijks overlijden er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nog meer mensen worden ziek. Wie erkenning zoekt voor zo'n beroepsziekte, moet vaak een jarenlange juridische strijd aangaan met de voormalig werkgever. In de praktijk blijkt het moeilijk te achterhalen in welke mate werknemers zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en of hun ziekte daardoor komt. Dit terwijl de werkgever wettelijk verplicht is om blootstellingsgegevens te registreren en 40 jaar lang te bewaren.