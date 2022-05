‘Adoptie uit buitenland alleen nog via de overheid’

In die uitzendingen bleek al dat de Nederlandse overheid van de misstanden op de hoogte was. Zo meldde Zembla twee jaar geleden nog dat de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie al in 1991 door de Nederlandse ambassade in Colombo zeer gedetailleerd geïnformeerd over zijn over ernstige misstanden rond adopties in Sri Lanka. Dat bleek uit correspondentie tussen de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Zembla de hand op wist te leggen.