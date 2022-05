Minderjarig, veroordeeld voor een strafbaar feit, maar uiteindelijk toch weer klaargestoomd worden voor een tweede kans in de maatschappij. De 8-delige serie Wij Zitten Vast laat zien waar je als jongere, na het plegen van een ernstig delict, terecht komt. Sophie Hilbrand heeft maandenlang kunnen meekijken in een Justitiële Jeugdinrichting. Ze ontmoet de jongeren die achter slot en grendel zitten en praat met hen over het verleden, het heden en de toekomst. Hebben ze spijt van hun misdaad? Komen ze in de inrichting tot nieuwe inzichten? En hoe denken ze hun leven straks weer op te pakken? Sophie ontdekt dat deze jonge criminelen niet alleen vast zitten achter tralies, maar ook vast zitten in hun eigen leven. Wij Zitten Vast geeft een unieke kijk binnen de gesloten deuren van een jeugdinrichting.