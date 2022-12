Zelf Geschoten: rosse stekelstaart Fragment TV • 20-05-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

We kregen deze keer weer veel mooie Zelf Geschoten filmpjes van kijkers binnen. Deze week zien we de grote vlokslak, een hongerige boommarter, de zeldzame rosse stekelstaart, baltsende witte kwikstaartjes en een baldadige specht .

Rosse stekelstaart

Deze opvallende eend leeft oorspronkelijk in Noord-Amerika. Maar hij wordt ook veel in gevangenschap gehouden. Zo ook in Europa waar uiteindelijk exemplaren zijn ontsnapt. De soort kon prima overleven in Europa en zo groeide ze uit tot een kleine populatie. Toch is men hier niet zo blij mee. De uitheemse rosse stekelstaart paart namelijk met de inheemse witkopeend. Hierdoor ontstaan bastaards waardoor er steeds minder witkopeenden zijn.