'Zeer Zorgwekkende Stof' gelekt bij fabriek Chemours in Dordrecht

Door een leidingbreuk bij een fabriek van Chemours in Dordrecht is in de nacht van maandag op dinsdag 45 kilo van de Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) tetrafluorethyleen ontsnapt, meldt DCMR Milieudienst Rijnmond. Tetrafluorethyleen wordt gebruikt bij de productie van teflon, een stof die bijvoorbeeld wordt gebruikt als antiaanbaklaag in pannen. De stof is mogelijk kankerverwekkend.