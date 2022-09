Zeenaaktslakken, bodemdieren, egels en alle overige onderwerpen

We hebben het vaak over klimaatverandering en de effecten op de natuur, maar dat is dan meestal boven water. Ónder water is het niet anders: met zachte winters en een zomerse watertemperatuur van 22 graden gebeurt daar ook van alles. Bioloog Peter van Bragt verzamelde waarnemingen van zeenaaktslakken in de Zeeuwse wateren over een periode van 41 jaar. En wat blijkt? De dynamiek is vooral de laatste jaren enorm veranderd.