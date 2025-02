Zeeland schuift besluit over mogelijk geitenstop voor zich uit

"Dit is een motie met verstrekkende gevolgen, in andere provincies wordt hier soms dagen over gedebatteerd", zei Harold van de Velde van de SGP. "We kunnen toch niet in een paar minuten, met een paar vragen aan elkaar, hier een besluit over nemen?" Gedeputeerde Arno Vael (landbouw, BBB) waarschuwde ook voor overhaaste conclusies na een deze week gepubliceerd onderzoek van het RIVM, waarin staat dat longontstekingen vaker voorkomen bij mensen die in de buurt wonen van veehouderijen en dan vooral van geitenhouderijen.

De provincie Zeeland heeft een besluit over een mogelijke geitenstop voor zich uitgeschoven. Een aantal partijen uit Provinciale Staten wil dat Zeeland, net als negen andere provincies, geen nieuwe geitenhouderijen of uitbreiding van bestaande bedrijven toestaat. Partij voor de Dieren, PvdA-GroenLinks, D66 en SP probeerden dat vrijdag te regelen via een 'motie vreemd', een voorstel over een onderwerp dat niet op de agenda staat en waarover dus amper gediscussieerd kan worden.

De Zeeuwse partijen spraken af dat de gedeputeerde voor eind maart alle feiten op een rij zet in een brief. Vervolgens komt een uitgebreid debat in de Staten over een mogelijke geitenstop in Zeeland, dat net als Friesland en Groningen nu geen restricties voor geitenhouderijen heeft.

"Gezondheid staat absoluut voorop", zei Vael. "Maar ik vind echt dat we zonder goed bewijs niet een hele sector om zeep kunnen helpen." Volgens de gedeputeerde hebben "drie grote wetenschappelijke studies" over de afgelopen tien jaar een "statistisch verband" laten zien tussen longontstekingen en het wonen in de buurt van geitenhouderijen. "Maar geen causaal verband. We moeten werken op basis van feiten, niet op basis van emotie. Later dit jaar komt een advies van de Gezondheidsraad. Het lijkt me heel passend om dan te kijken wat we gaan doen."

Tien Zweeuwse geitenhouderijen

Vael benadrukte dat Zeeland slechts tien geitenhouderijen heeft, met in totaal iets meer dan 5000 dieren. In de naastgelegen provincie Noord-Brabant lopen 180.000 geiten rond. De Partij voor de Dieren is bang dat Brabantse geitenhouders door de geitenstop daar mogelijk verhuizen naar Zeeland. "Maar we hebben al een heel restrictief beleid, grootschalige ontwikkeling van intensieve veehouderij is hier in Zeeland niet mogelijk", aldus Vael.