Zeehondenwachters aan de slag langs de kust

De hulp aan zeehonden werd afgesproken in het Zeehondenakkoord uit 2020. Daarin is ook de opleiding van de zeehondenwachters opgenomen. "Niet altijd is duidelijk voor het publiek waarom wij een zeehondenpup niet direct meenemen naar een opvangcentrum. Het is belangrijk om goed uit te kunnen leggen wat wij doen en vooral ook waarom. Dit geeft het publiek rust", zegt Marco Henzel, opgeleid zeehondenwachter. De gediplomeerden geven ook voorlichting over het leefgebied en het opvangbeleid van zeehonden.