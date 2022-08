Zeearend dood door vogelgriep

De jonge zeearend die dit voorjaar werd geboren in het Voorsterbos is overleden aan vogelgriep. In de omgeving zijn ook ruim 100 watervogels dood aangetroffen. Verspreiding van het virus dreigt zolang de dode vogels in het water drijven, maar het opruimen van de vogels is geen sinecure, mede omdat de overheid niet thuis geeft bij de aanpak van vogelgriep

De jonge zeearend werd door een vrijwilliger begin juli in het Voorsterbos dood aangetroffen. Via de NVWA kreeg Natuurmonumenten bovendien meldingen door van dode vogels in het Zwarte Meer die waarschijnlijk waren gestorven aan vogelgriep. Toen boswachters gingen kijken in het Zwarte Meer en bij Vogeleiland, troffen ze zo’n 30 dode knobbelzwanen drijvend in het water aan. Enkele dagen later telde een vrijwilliger er nog eens 100 in het hele Zwarte Meer. Het ging om soorten als knobbelzwaan, wilde eend, grauwe gans, kokmeeuw en krakeend. Het vermoeden is dat er nog veel meer vogels zijn gestorven, omdat in het rietmoeras vooral kleinere slachtoffers amper zijn terug te vinden.