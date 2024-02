WWF: zwak milieumaatregelen niet af, geef boeren een eerlijke prijs

Protesterende boeren hebben volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) volkomen gelijk in hun eis om "eerlijke prijzen" te krijgen voor het voedsel dat ze produceren. De natuurorganisatie vindt dat de Europese Commissie "voorbijgaat aan dit fundamentele probleem". Het afzwakken van milieumaatregelen, zoals nu de lijn in Brussel lijkt te worden, is volgens het WWF niet de juiste weg. Dat is op de langere termijn juist schadelijk voor de sector, denkt de organisatie.