'Wolf van Luttelgeest vermoord'

Het lijkt erop dat het dier niet in ons land is doodgegaan maar in Polen is doodgeschoten. Wat bij de sectie niet aan het licht is gekomen is later pas ontdekt: er zijn twee kogelgaten in het lichaam gevonden.

De wolf die op 4 juli dood werd aangetroffen in de Noordoostpolder is niet door een ongeluk om het leven gekomen. Vroege Vogels heeft betrouwbare informatie dat er al een paar dagen een persbericht klaarstaat waarin dat bekend wordt gemaakt.

De resten van een bever die in de wolvenmaag zijn gevonden zouden afkomstig zijn van een dier uit Polen. Dat kan alleen verklaard worden als de wolf in Polen is neergeschoten en op nu nog onduidelijke wijze naar ons land is getransporteerd.

Het verhaal dat in juli de ronde deed dat het een misdrijf was, lijkt nu toch bewaarheid. Onze eerste zekere wolf in circa 150 jaar kwam hoogstwaarschijnlijk niet lopend de grens over, maar in een auto met een paar mislukte grappenmakers... en misdadigers.

Update: officiële reactie DWHC/Universiteit Utrecht

Bij bestudering van die scan en röntgenfoto van het kadaver bleken er op twee plaatsen afwijkingen in het beeld te zitten die eerder niet waren opgemerkt. In het skelet werden restanten van een kogel gevonden. En nadere analyse van de resten van de bever door Naturalis laat zien dat deze hoogstwaarschijnlijk afkomstig was uit een Oost-Europese populatie. Dit suggereert dat het dier zijn laatste maaltijd op grote afstand van Nederland heeft gegeten en dat een aanrijding bij Luttelgeest vermoedelijk niet de doodsoorzaak is. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de wolf is doodschoten en overreden en dat dit direct achter elkaar is gebeurd. Vervolgens is het dier vervoerd en bij Luttelgeest gelegd.