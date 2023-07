Winsemius en Veerman op de bres voor natuur

De twee prominenten en ex-ministers van CDA (Veerman) en VVD (Winsemius) stellen dat dinsdag in de Volkskrant. ,,De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door onze omgang met de zwakste schakels in die samenleving. Die kwetsbare waarden moeten worden beschermd'', aldus Winsemius. Veerman: ,,Ik ben het volstandig met Pieter eens. Sommige dingen in maatschappij zijn heilig. Daar is voor gestreden, daar hebben mensen have en goed voor overgehad. Die geef je dus niet weg onder invloed van lastige omstandigheden of bepaalde angsten.''

Cees Veerman en Pieter Winsemius zijn bezorgd over de gevolgen voor natuurbehoud en milieu als het beoogde kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV er komt. Ze vinden dat basiswaarden in de samenleving moeten worden beschermd en niet moeten worden weggegeven onder invloed van bijvoorbeeld lastige economische omstandigheden.

,,Als die lijn, van een aantal lieden in de VVD en de PVV, doorgetrokken zou worden tot kabinetslijn, dan zou dat een schande zijn. Totale schande. Slaat helemaal nergens op. Zelfs grote bedrijven doen dat niet meer. Ik zat laatst te praten met Jeroen van der Veer, net bij Shell weg, die zei: 'Wij zijn er over opgehouden, we doen niet meer mee met die discussies, opwarming is een feit'. Als dit kabinet die discussie dan wil openbreken, dan zeg ik: ga toch buiten spelen. Dan moet je langzamerhand in burgerlijk protest gaan, een nieuwe partij oprichten. Kan mij wat schelen. Maar dan moet je echt bloedfanatiek worden.''

Veerman stelt: ,,Er is een sentiment in de samenleving dat het nu wel even genoeg geweest is met die natuur. Dan ga je eraan voorbij dat natuurbehoud geen luxe is, maar noodzaak. Vooral ook omdat het onszelf op den duur raakt. Duurzaamheid is nodig om ook de menselijke soort in de benen te houden''

