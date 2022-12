Win het boek 'Griend, eiland voor vogels'

Rond het broedseizoen wordt Griend bewaakt door vrijwillige vogelwachters. Hanneke Dallmeijer en Jan Veen hebben die taak heel lang op zich genomen. In al die jaren verzamelden ze een grote hoeveelheid prachtige foto's van de vogels en het landschap op Griend. Bij het eeuwfeest zijn die in een mooi fotoboek gebundeld: Griend, eiland voor vogels . Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven.

Antwoord: drieteenstrandloper in opkomend zomerkleed. Dat was de instinker want in ons land zie je deze vogel bijna nooit met roodbruine tinten.Gefeliciteerd, Arjan Keemink en Mieneke Bron hebben de vraag goed beantwoord en krijgen z.s.m. het boek opgestuurd!

© n.b.alleen voor item over griendboek gebruiken

Mystery birds … Foto uit het Griendboek van Jan Veen & Hanneke Dallmeijer.