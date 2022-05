Wilde tulp, trekvogels, Beleef de lente, geelster en alle overige onderwerpen

Jarenlang dachten we dat alle tulpen van oorsprong uit Turkije komen. Totdat onderzoekers van de Wageningen Universiteit en Naturalis recent ontdekten dat de wilde tulp een andere historische weg heeft bewandeld: die komt namelijk uit Zuid Europa. In de Hortus te Leiden staat dit elegante tulpje nog net te bloeien. Hier leggen Anastasia Stefanaki en Tinde van Andel, beide onderzoekers van de Wageningen University en Naturalis, uit waar de wilde tulp vandaan komt.

De vogeltrek is in volle gang. Soms lijken vogels te verdwalen tijdens hun trek en belanden ze op vreemde plekken, zoals nu bijvoorbeeld de Amerikaanse smient en Siberische taling hier rondvliegen. Zijn dit foutjes, of pakt zon dwaaltocht ook wel eens positief uit? Hoe flexibel is vogeltrek eigenlijk? Deze vragen weet Henk van der Jeugd, hoofd van het vogeltrekstation, heel goed te beantwoorden.