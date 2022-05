Wilde kievitsbloem houdt moedig stand

Al honderden jaren wordt in de Krimpenerwaard bijgehouden welke planten in het gebied groeien en waar. Er is bijvoorbeeld één plekje waar de wilde kievitsbloem groeit, een bijzondere plant met een prachtige bloeiwijze. Precies op deze plek houden ze het al eeuwen vol. In Naturalis ligt ook een herbarium van planten uit de Krimpenerwaard, met het eerste exemplaar daterend uit 1820. De kievitsbloem kent rijke geschiedenis rondom Gouda. Hij wordt ook wel de wilde tulp van Gouda genoemd, omdat hij hier vroeger veel op markten werd verkocht. Zijn naam dankt hij aan het stippelpatroon wanneer de plant in knop staat, deze lijkt namelijk op het ei van een kievit.