Wetenschappers: het gaat niet goed met ‘groen water’

Het begrip ‘planetaire grens’ werd in 2009 voor het eerst gebruikt in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het staat voor een grens waarbinnen de mensheid zich moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van alle (grond-)stoffen van de aarde. Zoetwater is daar een van.

Een internationaal team van onderzoekers stelt dat we de planetaire grens van zoetwater hebben overschreden. Het gaat namelijk niet goed met ‘groen water’, oftewel water dat beschikbaar is voor de groei van planten.

Zoetwater, dat zit wel goed, was de consensus van wetenschappers. Maar nu blijkt dat de planetaire grens toch is overschreden. Hoe kan dat? In onderzoeken naar zoetwater werd vroeger eigenlijk alleen gekeken naar zogenaamd ‘blauw water’. Dat is zoetwater in rivieren, meren en stromen.

'Groen water'

Maar in de nieuwe studie stellen wetenschappers dat er ook gekeken moet worden naar ‘groen water’. Dat is water dat beschikbaar is voor planten, zoals regenval en bodemvocht. “Eerdere evaluaties richtten zich met name op rivierwaterafvoer en misten belangrijke informatie over de volledige watercyclus”, aldus onderzoeker Ruud van der Ent.

Met het ‘groene water’ gaat het niet goed, stellen de onderzoekers. Wereldwijd en in uiteenlopende ecosystemen verandert de regenval en daarmee ook het bodemvocht. “Neem bijvoorbeeld het Amazone-regenwoud,” vertelt onderzoeker Arie Staal. “Dat is afhankelijk van bodemvocht om te overleven. Maar er is bewijs dat delen van de Amazone aan het verdrogen zijn door klimaatverandering en ontbossing.”