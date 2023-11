Wereldwijd veroorzaakt de rijkste 10% de helft van de CO2-uitstoot

Terwijl de wereld geconfronteerd wordt met opeenvolgende klimaatrecords en klimaatrampen, blijft de CO2-uitstoot van de rijksten van deze wereld onverminderd hoog. In het huidige tempo is het mondiale koolstofbudget in 2028 op. Deze ongelimiteerde uitstoot van de rijksten is een ernstige bedreiging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Dit blijkt vandaag uit het nieuwe Oxfam-klimaatrapport. Over 10 dagen begint de volgende VN-klimaattop in Dubai.