Welke gevolgen heeft de droogte op de waterkwaliteit van de Rijn?

Na de lage waterstanden in de Rijn van de afgelopen week gaat er op dit moment weer wat meer water door de Rijn. De regenbuien van het afgelopen weekend hebben verlichting gebracht en de komende week zit er nog meer “water in de lucht”, vertelt Gerard Stroomberg, directeur van de RIWA-Rijn . De RIWA is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse waterleidingbedrijven. Volgens Stroomberg zijn juli en augustus nog niet de droogste maanden voor de Rijn, maar september en oktober. "En de temperaturen blijven de komende tijd nog aan de hoge kant".

Een lage waterstand in de Rijn kan negatieve gevolgen hebben op de waterkwaliteit. "Zo zagen we de chloride-concentratie bij Lobith in korte tijd stijgen met 20 procent", zegt Stroomberg. Dit zal ook het geval zijn voor stoffen die niet of slecht worden afgebroken in afvalwaterzuiveringen. Stoffen die wel worden afgebroken, zoals medicijnresten, zien we vaak juist sterk dalen door hogere temperaturen of door de instraling van zonlicht.