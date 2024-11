Waterschappen blij over nieuwe richtlijnen voor afvalwater

De Europese richtlijn is dinsdag officieel vastgesteld nadat in januari een politiek akkoord was bereikt. De belangrijkste maatregelen zijn dat vanaf 2035 al het biologisch afbreekbare materiaal uit afvalwater moet worden gefilterd. Vier jaar later moeten ook stikstof en fosfor uit het water worden gehaald. Vanaf 2045 is het verplicht om microverontreiniging tegen te gaan, het gaat dan onder meer om het filteren van microplastics en cosmetica. Producenten moeten voor die laatste reiniging 80 procent van de kosten op zich nemen.