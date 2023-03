Waterschap plant nieuwe bakenbomen langs 100 kilometer Maasoevers

Waterschap Aa en Maas gaat langs de oevers van de Maas tussen Boxmeer en Geertruidenberg over een lengte van ongeveer 100 kilometer nieuwe zogenoemde bakenbomen planten. Bakenbomen zijn bomen die in strak gelid langs de oevers van een rivier staan, zodat schippers goed kunnen zien hoe de vaargeul verloopt. De huidige bakenbomen langs de Maas zijn tachtig jaar geleden aangeplant en grotendeels aan het eind van hun levensduur, aldus het schap.

Het waterschap is samen met onder meer de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg bezig met het project Meanderende Maas. De Maas op de grens van Brabant en Gelderland is nu gekanaliseerd en helemaal voorzien van dijken. De rivier moet meer ruimte krijgen om extreem hoge waterstanden in de toekomst te kunnen verwerken en daarvoor worden hier en daar dijken verwijderd en oevers afgegraven zodat het rivierwater kan uitvloeien. Dit werk, dat nog jaren gaat duren, is volgens het schap een goede aanleiding om de oude Canadapopulieren te vervangen door jonge Europese zwarte populieren, die ecologisch veel waardevoller zijn.