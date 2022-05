Wat we kunnen leren van jaarringen

Bomen vertellen hun verhalen via de dikte van hun jaarringen. De buitenste jaarring vertegenwoordigt het 'lopende jaar', en zo naar de kern toe, steeds een jaar terug. Aan de dikte van die jaarringen kun je afleiden of een boom het goed had (dikke jaarring) of slecht (dunne jaarring). En goed of slecht in de wereld van een boom, heeft doorgaans te maken met het weer, met name droogte. Onderzoek aan jaarringen kan gedaan worden door een boorkern van een halve centimeter doorsnede uit een levende boom te halen. Maar ook in heel oud hout, uit gebouwen of schepen, valt nog veel te lezen over de geschiedenis uit de tijd dat de betreffende boom groeide.