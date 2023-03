Wat betekent winst BBB voor Nederlandse natuur?

De BoerBurgerBeweging is de grootste partij geworden binnen alle 12 provincies tijdens de laatste Provinciale Staten verkiezingen. Welke gevolgen kan dit hebben voor de Nederlandse natuur? Raoul Beunen, universitair hoofddocent milieubestuur van de Open Universiteit, te gast in de studio.

Een aantal campagnepunten van de BBB zijn bij voorbaat juridisch zo goed als onmogelijk volgens Beunen. Denk aan de halvering van het aantal Natura 2000 gebieden, door Europese regelgeving streng beschermde natuurgebieden. De 50 procent reductie van stikstof in 2030 is voor de BBB een breekpunt tijdens de coalitievorming, maar hier hebben de provincies geen zeggenschap over. Dit is namelijk bepaald vanuit nationaal beleid.