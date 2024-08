Wandelaar overleden door aanval koeien, natuurterrein afgesloten

Een wandelaar (67) is in het Limburgse Spaubeek overleden door een aanval van een kudde koeien. De politie bevestigt donderdag berichtgeving hierover van De Limburger. De aanval gebeurde op 10 augustus.

De man wandelde volgens de regionale krant met zijn hond door de wei die toegankelijk was via draaipoortjes. Daar werd hij omver gelopen door de agressieve koeien. Een politiewoordvoerder gaat niet in op de details, maar zegt wel dat het om een niet-natuurlijk overlijden gaat. De politie zegt dat er geen strafbaar feit is gepleegd en dat verder geen onderzoek wordt gedaan.