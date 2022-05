Waarom zitten er nog Europese meervallen in de Westeinderplassen?

Het is niet bekend waarom de grote vissen zich juist in de Westeinderplassen honderden jaren hebben kunnen handhaven, terwijl ze elders in Nederland verdwenen. Mogelijk vinden de dieren een goede schuil- en overwinteringsplaats onder de drijvende rietvelden in het voormalige turfwingebied. De onderzoekers willen ook weten of de mogelijke groei van de populatie van invloed is op andere vissoorten in de plassen.