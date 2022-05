Waar wadvogels naartoe vluchten bij hoogwater

Op basis van het ‘vogelvoer’ werd de Waddenzee ingedeeld in veertig afzonderlijke gebieden. Die gebieden werden vergeleken met de tellingen van Sovon. “Waar zien we meer of juist minder vogels dan je op basis van de gemiddelden zou mogen verwachten?” aldus bioloog Eelke Folmer van Ecospace, “En nog belangrijker: waaróm zitten ergens minder vogels dan je zou mogen verwachten?”

Verstoring

Met die analyse van rustplaatsen voor wadvogels is bioloog Nina Fieten van adviesbureau Altenburg en Wymenga op pad gegaan om knelpunten vast te leggen. “Bij Westhoek bijvoorbeeld, een hoogwatervluchtplaats langs de Friese kust, blijkt dat er verstoring is door wandelaars. Maar ook op een afgelegen vluchtplaats, zoals de Engelsmanplaat, kan er veel verstoring zijn door bijvoorbeeld surfers die ‘even uitrusten’”, aldus Fieten.

Aan de hand van de gesignaleerde knelpunten, kon Fieten de hoogwatervluchtplaatsen een hoge of lage prioriteit geven. “Maar pas op, een lage prioriteit betekent zeker niet dat je daar geen aandacht aan hoeft te schenken. Bij het Balgzand lijkt het redelijk goed te gaan met de rust voor de wadvogels. Maar er zijn daar wel plannen om een buitendijks fietspad aan te leggen. Daar moet je als wadvogelbeschermer dus ook bovenop blijven zitten”, vertelt Fieten.

Maatregelen

Wij&Wadvogels is een samenwerkingsproject tussen onder andere verschillende terreinbeheerders, de Waddenvereniging en de Vogelbescherming. Binnen het project is er veel aandacht voor de hoogwatervluchtplaatsen. Projectleider Ingrid Aaldijk zegt: “We hebben nu concrete aanknopingspunten per gebied om maatregelen te nemen.” Dat betekent niet dat de Wadden zoveel mogelijk moeten worden afgesloten voor recreanten.

“Het is belangrijk dat mensen van die iconische natuur kunnen genieten. Je wilt toerisme dus ook faciliteren en mensen zich laten verwonderen over de schoonheid”, aldus Aaldijk. “Maar dat wil je natuurlijk op een manier doen die de vogels niet verstoort!”

Rust voor de tien miljoen wadvogels die in het Waddengebied leven is nog altijd topprioriteit volgens Aaldijk: “Ik ben blij dat we met dit rapport in de hand daar nu concrete verbeteringen in kunnen aanbrengen.”

Bron: Vogelbescherming