Vrouw die op spitssnuitdolfijn klom weer vrij

Stichting SOS Dolfijn meldde na de aanhouding van de vrouw te hopen dat "dit een les is voor iedereen dat je zo niet omgaat met wilde dieren". Dinsdag werden in totaal drie spitssnuitdolfijnen gespot. De dieren zijn volgens de stichting sinds het incident niet meer gezien. "Ik hoop dat dat goed nieuws is." De spitssnuitdolfijn is een walvis die leeft in diepe oceanen. De dieren zijn gewend om op 2 of 3 kilometer diepte hun voedsel te vinden en kunnen zich dus slecht redden in de ondiepe Noordzee.