Vroege Vogels is jarig en presenteert: Expeditie 10

Liefde voor natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom start Vroege Vogels de campagne Expeditie 10. Het doel: zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met dieren en planten die bij hen in de buurt leven. Want hoe meer je weet van natuur, hoe groter de kans dat je er om geeft en deze wil beschermen.

Vroege Vogels bestaat dit jaar 45 jaar. Bijna een halve eeuw natuur en milieu op radio, tv en online! Dit jubileum staat helemaal in het teken van 10 soorten die ieder kind in z’n eigen buurt zou kunnen vinden. Elke soort presenteert zichzelf in een animatiefilmpje. Leuk voor thuis, maar ook handig in de klas.