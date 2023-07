Vroege kuikens: gierzwaluwkasten knutselen Fragment Radio • 29-04-2011 • leestijd 1 minuten • bewaren

Leerlingen van het Rudolf Steiner College geven gierzwaluwen onderdak. De lessen voor houtbewerking aan het Rudolf Steiner College te Rotterdam staan deze weken volledig in het teken van de gierzwaluw...

Rampzalige dakrenovaties

Het schoolgebouw van het Rudolf Steiner College staat in de Rotterdamse wijk Rubroek en grenst aan de “Gierzwaluwkolonie De Warande” één van de grootste kolonies in Rotterdam. De kolonie staat de laatste jaren onder druk door dakrenovaties in deze karakteristieke wijk in het centrum van Rotterdam.

De gerenoveerde daken maken het voor de gierzwaluwen namelijk onmogelijk om nog onder de dakpannen te kunnen komen om daar hun jongen groot te brengen. Volgens landelijk schattingen zijn zo in de afgelopen 20 jaar 30 procent van de kolonies in Nederland verdwenen. Ook in deze wijk zijn in de afgelopen jaren al veel nestplaatsen verloren gegaan.