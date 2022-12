Vrees voor grotere kans op ongelukken met giftreinen

Gemeenten, provincies en veiligheidsregio's in Zuid-Nederland maken zich zorgen over de toegenomen kans op ongelukken met giftreinen en andere gevaarlijke transporten over het spoor. Die kans op een ongeval groeit omdat er steeds meer treinen met gevaarlijke stoffen over Brabants spoor rijden en in de plannen van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) het Rijk het toezicht daarop versoepelt.

In een brief aan de Commissie Spoor in de Tweede Kamer schrijft de Brabantse commissaris van de Koning Ina Adema dat "met het voorgenomen rijksbeleid gekozen wordt voor een te eenzijdige koers waarbij het vervoer van gevaarlijke stoffen onbeperkt kan plaatsvinden ten koste van de veiligheid van omwonenden en de bebouwde omgeving. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de externe veiligheid langs het spoor in het algemeen en de kans op een ramp met veel slachtoffers (groepsrisico) in het bijzonder." Adema schrijft dit in haar hoedanigheid als voorzitter van het bestuurlijk overleg Brabantroute.