Voor 1 miljoen eigenaren loont verduurzamen van de woning al snel Nieuws • 27-08-2021

Voor een miljoen Nederlanders, eigenaren van een niet ál te oud vrijstaand huis of een 2-onder-1-kapwoning, loont het al snel om de muren te isoleren en een warmtepomp te kopen. Binnen tien jaar kan deze groep die groene investering terugverdienen, doordat hun energierekening daalt zonder gasgestookte cv-ketel en zonder warmteverlies door tochtkieren. Na tien jaar verdienen ze onder de streep geld door klimaatvriendelijk te wonen. Dat blijkt volgens Trouw uit nieuwe berekeningen door het gerenommeerde advieskantoor DWA.



"Dat stemt optimistisch", reageert directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Die lobbygroep van (energie)bedrijven gaf DWA opdracht te berekenen of huiseigenaren uit de kosten kunnen komen als ze hun huis verbouwen om klimaatvriendelijk te wonen. "De uitkomst relativeert het terugkerende geluid dat de cv-ketel de deur uitdoen onbetaalbaar is", zegt Van der Gaag.



Bron: ANP