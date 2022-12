Vogelatlas Amsterdam, handschoenvis, ijshaar en alle overige onderwerpen

Willie Smits kocht meer dan 30 jaar geleden op een markt in Borneo de verwaarloosde, bijna dode Orang-Oetan Uce. Deze aap is de start geweest van een groot opvangcentrum dat ontheemde orang-oetangs traint voor terugkeer in de natuur. Sindsdien wijdt Smits zijn leven aan de bescherming van deze bijzondere diersoort. Hij vindt de mensapen zó bijzonder dat hij liever niet over dieren spreekt, want ze zijn zeer intelligent en hebben zelfs een beter geheugen dan de mens. Hij woont nu al meer dan 40 jaar in Indonesie en is begonnen aan een nieuw project: het herstellen van de natuur op het Sulawesi, op zo’n manier dat de inwoners er ook een boterham aan kunnen verdienen.

Vogelatlas Amsterdam

Twee kilo dik is ie, de eerste Amsterdamse Vogelatlas. Twee jaar lang werd er geteld om alle Mokumse broedvogels en wintervogels te vangen in een kloek boekwerk. En wat zijn ze er trots op, Frank van Groen, samensteller van de Vogelatlas en Marianne de Heer Kloots, vogelteller. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

© Merlijn Schneiders

IJshaar

Elk najaar en winter kan je – met heel veel geluk - ijshaar vinden. Of haarijs. Een bijzonder verschijnsel, maar hoe ontstaan die dunne ijshaartjes op takken nou precies? Herman Stevens inventariseert elke winter in Twente de plekken waar ijshaar kan voorkomen. Hij weet precies te vertellen hoe dit fenomeen werkt.

Ijshaar © antje1961

Handschoenvis gaat de wereld over

Het is een droom van menig natuurliefhebber: genomineerd worden voor de 'Wildlife photographer of the year’ award. Het is een prijs voor de beste natuurfoto van het jaar, georganiseerd door het Natural History Museum in Londen. Dit jaar is er een Nederlander genomineerd voor de publieksprijs: Bioloog Auke-Florian Hiemstra. Hij maakt een foto die een heel duidelijk verhaal vertelt: over hoe dieren het slachtoffer worden van onze veiligheidsmaatregelen. Stemmen kan nog tot 2 februari.

Een baars is verstrikt geraakt in een medische handschoen © Auke-Florian Hiemstra

Lenteland

Op allerlei plekken in het land ontstaan er burgerinitiatieven om landbouwgrond aan te kopen. Op die grond wordt dan kleinschalig landbouw bedreven, met oog voor duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit. Sinds kort is er een nieuw initiatief: Lenteland. Verslaggever Henny Radstaak is bij de eerste Lenteland-boerderij van Nederland met Lenteland-boeren Niels Moshagen en Jaap Fris en ondernemer Wouter Veer van Stichting Lenteland.

Slaapplaatstelling grote zilverreigers

Er overwinteren steeds meer grote zilverreigers in Nederland. Maar hoeveel zijn dat er precies? Daar is best makkelijk achter te komen, want in deze periode verzamelen de zilverreigers zich tegen de avond op centrale slaapplaatsen. Ze komen samen in een centrale boom, zodat ze daar veilig kunnen overnachten.Verslaggever Henny Radstaak is tegen het vallen van de duisternis bij zo’n slaapplaats van grote zilverreigers met vogeltellers Leo Linnartz en Dirk van Straalen, bij Ooltgensplaat op Flakkee.